Глава Башкирии оценил работу промышленности региона на «отлично»

По сообщению пресс-службы правительства Башкирии, на заседании обсуждался вопрос развития индустриального сектора экономики и вопросы расширения государственной поддержки отраслевых проектов.

В обсуждении также участвовали члены правительства республики, представители отраслевых министерств и ведомств Башкирии, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей и Чувашии, главы муниципалитетов, руководители крупных предприятий региона.

В своем выступлении глава Башкирии подвел основные итоги деятельности отрасли в 2022 году и обозначил ключевые задачи дальнейшей работы.

– Производство в республике за прошлый год выросло на 2,7 процента – отметил он. – Два года подряд республика занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации.

В прошлом году на реализацию государственной программы по развитию и повышению конкурентоспособности нашей промышленности мы получили из федерального бюджета около 30 млн рублей на поддержку нашего Фонда развития промышленности. А предприятия смогли за счет грантов на общую сумму более 128 млн рублей компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Наш фонд привлек 3,4 млрд рублей из федерального фонда на реализацию девяти проектов с общим объемом инвестиций 6,9 млрд рублей.

В условиях пандемии и санкций мы дополнительно поддержали отдельные отрасли. В прошлом году для легкой промышленности и лесной отрасли выделили 256,6 млн рублей. Из них 13,9 млн – это федеральные субсидии.

Мы также активно развиваем кластеры. Вошли в лидеры по их числу – их у нас шесть. Минпромторг России определил нас пилотным регионом по внедрению здесь новых подходов. Эту работу мы ведем в тесном взаимодействии с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Республика также участвует в федеральном проекте по развитию газозаправочной инфраструктуры. В прошлом году на эти цели направили 360 млн рублей. Построили еще 10 газовых заправок и теперь их у нас 51.

С этого года Башкирия вошла в число регионов, где реализуют программу по строительству зарядных станций для электромобилей. В этом году мы получили на эти цели из федерального бюджета около 50 млн рублей. К концу года построим 18 таких станций.

Более 450 наших предприятий ведут инновационную деятельность. Республика вошла в ТОП-5 рейтинга научно-технологического развития регионов России и заняла в нем четвертое место.

Мы выстраиваем доверительные отношения с крупными холдингами. Успешно работают наши межведомственные комиссии с Ростехом, УГМК, «Газпромом», «Башнефтью». Активно сотрудничаем с «Роснефтью». В рамках таких комиссий успешно решаем многие важные вопросы развития компаний и нашего взаимодействия.

Пример такого партнерства – совместный с «КАМАЗом» проект по созданию промышленного технопарка «Мастер».

Прорабатываем вопрос организации центра компетенций пожарно-спасательной техники на производственных мощностях «Туймазинского завода автобетоновозов».

Устойчивая работа производств – основа социально-экономического благополучия республики. В этом году мы ставим задачу сохранить положительную динамику промышленного производства, обеспечить минимум трехпроцентный рост соответствующего индекса.