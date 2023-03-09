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Вчера, 12:24

В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере

О запуске линии по выпуску матрасов в туймазинском предприятии «Корона» сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере

- Прошел год, как на базе «Короны» мы открыли первый в России мебельный кластер. Сегодня в качестве второй очереди производства открыли линию по выпуску матрасов - 15 тысяч в месяц. В создание этого цеха вложили 450 млн рублей, - написал Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что республика поддержала проект возмещением части процентной ставки по кредиту, а также льготными займами для участников кластера. Инвестору компенсировали часть затрат на закупку оборудования, сырья и материалов.

- Наш мебельный кластер первым в стране вошел в реестр минпромторга России. Здесь будут реализованы 14 проектов на общую сумму более 800 млн рублей с общей занятостью 1200 человек. Благодарю команду минпромторга России и Ассоциацию кластеров и технопарков за активное содействие республике в этой важной работе, - резюмировал Радий Хабиров.

 

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
В Башкирии запустили производство матрасов в мебельном кластере
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:мебельный кластер. минпромторг россиикоронапроизводство матрасовтуймазырадий хабиров
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