В Башкирии увеличили объём господдержки аграриев

Почти 2,8 млрд рублей будет направлено за счет средств республиканского бюджета. Это на 37% больше, чем годом ранее.

– Сохранили все ключевые направления поддержки. Во многом благодаря такому подходу со стороны руководства региона, наши аграрии даже в непростые времена продолжают активно приобретать технику, племенной скот, семена и удобрения. Это важно для развития отрасли, и, конечно же, для успешного проведения предстоящих весенних полевых работ, – отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Внушительный объем средств в 2023 году будет направлен на выплату субсидий на приобретение сельхозтехники, минеральных удобрений, на компенсацию расходов на возделывание и реализацию зерновых культур.