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Вчера, 16:30

В Башкирии инвесторам предложили площадку под торгово-развлекательный комплекс

Корпорация развития Республики Башкортостан представила потенциальным инвесторам еще одну свободную инвестиционную площадку. На ней предлагается построить торгово-развлекательный комплекс.

В Башкирии инвесторам предложили площадку под торгово-развлекательный комплекс
В Башкирии инвесторам предложили площадку под торгово-развлекательный комплекс

Земельный участок расположен в общественно-деловой зоне города Ишимбай, его общая площадь превышает три гектара, сообщает пресс-служба правительства региона.

Площадка может заинтересовать инвесторов прежде всего тем, что она окружена тремя крупными городами.

— Такая агломерация будет способствовать формированию потока покупателей. Кроме того, есть возможность подключить участок к газо-, электро-, водоснабжению и водоотведению, а также он обеспечен подъездными путями, — рассказал о преимуществам инвестплощадки генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

На сайте Корпорации развития размещен виртуальный тур, позволяющий изучить технические и инфраструктурные характеристики земельного участка.

Если кого-то заинтересует это предложение, Корпорация развития готова оказать инвестору консультационную и методологическую поддержку в реализации проекта, а также помочь наладить взаимодействие с руководством муниципалитета и ресурсоснабжающими организациями.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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