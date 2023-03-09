В Башкирии инвесторам предложили площадку под торгово-развлекательный комплекс

Земельный участок расположен в общественно-деловой зоне города Ишимбай, его общая площадь превышает три гектара, сообщает пресс-служба правительства региона.

Площадка может заинтересовать инвесторов прежде всего тем, что она окружена тремя крупными городами.

— Такая агломерация будет способствовать формированию потока покупателей. Кроме того, есть возможность подключить участок к газо-, электро-, водоснабжению и водоотведению, а также он обеспечен подъездными путями, — рассказал о преимуществам инвестплощадки генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

На сайте Корпорации развития размещен виртуальный тур, позволяющий изучить технические и инфраструктурные характеристики земельного участка.

Если кого-то заинтересует это предложение, Корпорация развития готова оказать инвестору консультационную и методологическую поддержку в реализации проекта, а также помочь наладить взаимодействие с руководством муниципалитета и ресурсоснабжающими организациями.

Фото: пресс-служба правительства РБ.