Стиральные порошки из Башкирии начали продавать в Беларуси

Производство порошков наладило предприятие «Эколь» в Стерлитамаке. Соглашение с Беларусью на их поставку на сумму 50 млн. рублей было подписано в 2022 году в рамках Международной недели бизнеса. «Эколь» будет поставлять свои стиральные порошки в Беларусь на протяжении всего 2023 года.

«Зифа» и «Луч» реализуются через крупнейшую белорусскую торговую сеть «ЕВРООПТ», которая насчитывает 1091 магазин. «Эколь» производит 47 тысяч тонн порошка ежегодно и экспортировало в прошлом году 15 тонн своей продукции.

Фото: из открытых источников.