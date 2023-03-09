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Вчера, 18:40

Стиральные порошки из Башкирии начали продавать в Беларуси

Популярные стиральный порошки «Зифа» и «Луч» из Башкирии поступили для продажи в торговую сеть Беларуси. Об этом сообщило представительство Башкирии в Республике Беларусь.

Стиральные порошки из Башкирии начали продавать в Беларуси
Стиральные порошки из Башкирии начали продавать в Беларуси

Производство порошков наладило предприятие «Эколь» в Стерлитамаке. Соглашение с Беларусью на их поставку на сумму 50 млн. рублей было подписано в 2022 году в рамках Международной недели бизнеса. «Эколь» будет поставлять свои стиральные порошки в Беларусь на протяжении всего 2023 года.

«Зифа» и «Луч» реализуются через крупнейшую белорусскую торговую сеть «ЕВРООПТ», которая насчитывает 1091 магазин. «Эколь» производит 47 тысяч тонн порошка ежегодно и экспортировало в прошлом году 15 тонн своей продукции.

Фото: из открытых источников.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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