В Башкирии появится новое производство ароматических углеводородов

Инвестпроект по созданию ароматических углеводородов стал одним из 33 масштабных импортозамещающих проектов, получивших финансовую поддержку.

На территории ОЭЗ «Алга» инвестор разместит установку переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды - бензол и толуол-ксилольную фракцию. Данная продукция применяется в производстве лекарств, пластмасс, красителей.

«В перспективе предприятие сможет в полной мере обеспечить отечественный рынок после ухода иностранных производителей, - пояснил Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития РБ, сопровождавшей проект. - Объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд рублей с созданием 117 новых рабочих мест».

На сегодня на территории ОЭЗ «Алга» зарегистрировано 12 резидентов с заявленным объемом инвестиций свыше 40 млрд рублей, планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест.

Фото с сайта правительства РБ.