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Вчера, 17:27

В Уфе приступили к строительству нового детского сада

Сегодня, 4 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил строительную площадку на улице Онежской, где начались работы по возведению детского сада.

В Уфе приступили к строительству нового детского сада
В Уфе приступили к строительству нового детского сада

На участке площадью 9 тысяч кв. м  будет построено трехэтажное здание на 240 мест для малышей. В детсаду разместятся десять групп, две из них – ясельные.

Стоимость объекта составляет 304 миллиона рублей. Финансирование осуществляется по национальному проекту «Демография». Сейчас генеральный подрядчик ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС» проводит земляные работы, завозит железобетонные элементы фундамента.

Кстати, ранее на этом месте была школа, здание которой признали аварийным и снесли, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По словам мэра Уфы, одной из первоочередных задач, стоящих перед городом, является возведение социальных объектов:

– График работ утверждён, в этом году планируем завершить строительство, – сообщил Ратмир Мавлиев.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.

В Уфе приступили к строительству нового детского сада
В Уфе приступили к строительству нового детского сада
В Уфе приступили к строительству нового детского сада
В Уфе приступили к строительству нового детского сада
В Уфе приступили к строительству нового детского сада
В Уфе приступили к строительству нового детского сада
В Уфе приступили к строительству нового детского сада
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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