В Уфе приступили к строительству нового детского сада

На участке площадью 9 тысяч кв. м будет построено трехэтажное здание на 240 мест для малышей. В детсаду разместятся десять групп, две из них – ясельные.

Стоимость объекта составляет 304 миллиона рублей. Финансирование осуществляется по национальному проекту «Демография». Сейчас генеральный подрядчик ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС» проводит земляные работы, завозит железобетонные элементы фундамента.

Кстати, ранее на этом месте была школа, здание которой признали аварийным и снесли, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По словам мэра Уфы, одной из первоочередных задач, стоящих перед городом, является возведение социальных объектов:

– График работ утверждён, в этом году планируем завершить строительство, – сообщил Ратмир Мавлиев.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.