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Вчера, 13:38

Радий Хабиров рассказал о новых речных воротах Башкортостана

В социальных сетях руководитель Башкирии выложил фото лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Радий Хабиров рассказал о новых речных воротах Башкортостана
Радий Хабиров рассказал о новых речных воротах Башкортостана

Радий Хабиров начал свою презентацию с Дюртюлей. Он написал:

«В Дюртюлях проект хороший, продуманный. Главное, согласованный с жителями. Благоустройство затронет саму набережную и пешеходный маршрут к парку Матросова, главную городскую площадь, сквер Мусина – до памятника бойцам красногвардейского отряда Чеверева. Вокруг памятника появятся зоны отдыха – пирсы у воды, прогулочные и велосипедные дорожки. Шумные площадки, спортивная, детская и событийная, будут чуть дальше.

Средства – федеральные и наши, республиканские. Работы начнем уже скоро, как только погода позволит. Кроме Дюртюлей, у нас много проектов по всей республике. Объем благоустройства большой – парки, скверы, прогулочные зоны, дворы».

Радий Хабиров сообщил, что, кроме Дюртюлей, реконструкция затронет Агидель, Ишимбай, Мелеуз и Янаул.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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