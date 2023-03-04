Радий Хабиров рассказал о новых речных воротах Башкортостана

Радий Хабиров начал свою презентацию с Дюртюлей. Он написал:

«В Дюртюлях проект хороший, продуманный. Главное, согласованный с жителями. Благоустройство затронет саму набережную и пешеходный маршрут к парку Матросова, главную городскую площадь, сквер Мусина – до памятника бойцам красногвардейского отряда Чеверева. Вокруг памятника появятся зоны отдыха – пирсы у воды, прогулочные и велосипедные дорожки. Шумные площадки, спортивная, детская и событийная, будут чуть дальше.



Средства – федеральные и наши, республиканские. Работы начнем уже скоро, как только погода позволит. Кроме Дюртюлей, у нас много проектов по всей республике. Объем благоустройства большой – парки, скверы, прогулочные зоны, дворы».

Радий Хабиров сообщил, что, кроме Дюртюлей, реконструкция затронет Агидель, Ишимбай, Мелеуз и Янаул.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.

