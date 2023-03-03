Радий Хабиров: Защите и воспроизводству лесов нужно уделять больше внимания

На повестке – укомплектованность региона лесопожарной техникой, а также реализация мер по сохранению лесов.

– Башкортостан – лесной регион. Поставили перед собой задачу: ежегодно увеличивать восстановление леса относительно уровня его добычи, – подчеркнул Радий Хабиров. – За прошлый год мы превысили планку более чем на 30 процентов. И эту работу будем продолжать.

На встрече обсудили дальнейшее укрепление материальной базы лесопожарных формирований. Так, в 2023 году на закупку спецтехники предусмотрели 52,8 млн рублей федеральных средств.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников поблагодарил главу республики и органы лесного хозяйства за эффективную работу. Он отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование лесного хозяйства остается на прежнем уровне.

Напомним, в Уфе вчера прошло итоговое совещание с участием руководства Федерального агентства лесного хозяйства и его подведомственных учреждений и организаций, начальников департаментов по Приволжскому, Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам.

В рамках совещания были организованы пленарное заседание, круглые столы. Сегодня руководство Рослесхоза планирует провести открытый диалог с бизнесом региона в рамках выездного совещания.