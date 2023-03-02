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Вчера, 20:45

В Башкирии для сохранности лесов приняты превентивные меры

Глава республики Радий Хабиров выложил пост в соцсетях, где рассказал о результатах встречи с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым.

В Башкирии для сохранности лесов приняты превентивные меры
В Башкирии для сохранности лесов приняты превентивные меры

По мнению автора, глава Федерального агентства лесного хозяйства России — один из лучших в стране специалистов в своей области. Стороны обсудили, как наиболее эффективно сохранять и защищать лесной фонд Башкирии.

Как отметил Радий Хабиров, тяжелые лесные пожары 2021 года нас многому научили. Теперь республиканское правительство заранее готовится к возможным природным (и не только) катаклизмам: загодя приобретается спецтехника и с весны начинаются необходимые противопожарные мероприятия.

Кроме того, руководство республики наметило определенный курс — высаживать леса больше, нежели вырубается. Например, в прошлом году эта разница составила 30 процентов. «Мы продолжаем развивать нашу лесопромышленную отрасль, выделяем под нее субсидии. Хочется поблагодарить Рослесхоз за поддержку», — отметил глава РБ.

Фото со страницы Радия Хабирова vk.com.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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