В Башкирии для сохранности лесов приняты превентивные меры

По мнению автора, глава Федерального агентства лесного хозяйства России — один из лучших в стране специалистов в своей области. Стороны обсудили, как наиболее эффективно сохранять и защищать лесной фонд Башкирии.

Как отметил Радий Хабиров, тяжелые лесные пожары 2021 года нас многому научили. Теперь республиканское правительство заранее готовится к возможным природным (и не только) катаклизмам: загодя приобретается спецтехника и с весны начинаются необходимые противопожарные мероприятия.

Кроме того, руководство республики наметило определенный курс — высаживать леса больше, нежели вырубается. Например, в прошлом году эта разница составила 30 процентов. «Мы продолжаем развивать нашу лесопромышленную отрасль, выделяем под нее субсидии. Хочется поблагодарить Рослесхоз за поддержку», — отметил глава РБ.

Фото со страницы Радия Хабирова vk.com.