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Сегодня, 15:19

Челябинские предприниматели посетили Уфу с бизнес-миссией

Состоялся деловой визит предпринимателей Челябинской области в столицу Башкирии.

Челябинские предприниматели посетили Уфу с бизнес-миссией
Челябинские предприниматели посетили Уфу с бизнес-миссией

Участие в деловой поездке приняли девять компаний – из Челябинска, Златоуста, Касли,  Миасса, Трехгорного, Еманжелинска, Копейска. Они намеревались расширить бизнес-связи, найти новых партнеров и клиентов.

В Уфе челябинские гости посетили несколько предприятий и встретились с представителями бизнеса республики на площадке Торгово-промышленной палаты РБ.

«Республика Башкортостан и Челябинская область сегодня как никогда имеют огромный потенциал для развития межрегионального сотрудничества и кооперации, – сообщил представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Альфир Баимов. – Все участники поездки смогли презентовать свою продукцию перед потенциальными партнерами, посетить площадки и воочию увидеть весь производственный процесс. Мы видим, насколько полезны такие визиты для предпринимателей двух регионов, поэтому будем продолжать работать в этом направлении».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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