Андрей Назаров посетил завод «Авангард» в Стерлитамаке

После поездки руководитель башкирского кабмина рассказал читателям его странички в соцсетях, что завод производит большой объем продукции в рамках гособоронзаказа (например, комплектующие для реактивных систем залпового огня), что особенно актуально во время СВО, а также изделия промышленного назначения.

Предприятие выпускает много уникальной, не имеющей аналогов, продукции. Технологии изготовления некоторых изделий здесь восстанавливали практически с нуля, и сегодня эта продукция запущена в серийное производство.



Андрей Назаров «предрек», что у «Авангарда» огромный потенциал. «Мы ведем с руководством завода комплексную совместную работу, и результаты уже есть. Техническое перевооружение производства, усиление охраны и безопасности, привлечение квалифицированных кадров — эти и другие вопросы мы решаем общими усилиями».



«Мы продолжим поддерживать такие предприятия, как «Авангард», во всех начинаниях. Их успехи важны не только для коллектива завода, но и для республики и страны», написал Андрей Назаров в соцсетях.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА в соцсетях.