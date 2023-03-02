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Экономика
Сегодня, 18:10

Андрей Назаров посетил завод «Авангард» в Стерлитамаке

Премьер-министр поздравил коллектив легендарного предприятия с 80-летием и провел совещание по вопросам организации работы производства.

Андрей Назаров посетил завод «Авангард» в Стерлитамаке
Андрей Назаров посетил завод «Авангард» в Стерлитамаке

После поездки руководитель башкирского кабмина рассказал читателям его странички в соцсетях, что завод производит большой объем продукции в рамках гособоронзаказа (например, комплектующие для реактивных систем залпового огня), что особенно актуально во время СВО, а также изделия промышленного назначения.

Предприятие выпускает много уникальной, не имеющей аналогов, продукции. Технологии изготовления некоторых изделий здесь восстанавливали практически с нуля, и сегодня эта продукция запущена в серийное производство.

Андрей Назаров «предрек», что у «Авангарда» огромный потенциал. «Мы ведем с руководством завода комплексную совместную работу, и результаты уже есть. Техническое перевооружение производства, усиление охраны и безопасности, привлечение квалифицированных кадров — эти и другие вопросы мы решаем общими усилиями».

«Мы продолжим поддерживать такие предприятия, как «Авангард», во всех начинаниях. Их успехи важны не только для коллектива завода, но и для республики и страны», написал Андрей Назаров в соцсетях.

Фото из аккаунта Андрея НАЗАРОВА в соцсетях.

Андрей Назаров посетил завод «Авангард» в Стерлитамаке
Андрей Назаров посетил завод «Авангард» в Стерлитамаке
Андрей Назаров посетил завод «Авангард» в Стерлитамаке
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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