В Уфе откроется первый магазин ZASPORT фабрики-резидента ОЭЗ «Алга»

Специальным гостем станет олимпийский чемпион по шорт-треку, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Семен Елистратов. Он проведет для первых посетителей фирменного магазина автограф-сессию.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал на своей странице в соцсетях, что официальный экипировщик олимпийской сборной России ZASPORT приглашает жителей региона на работу.

- В марте компания открывает в Башкирии новую фабрику, - отметил Радий Хабиров. - Нужны новые кадры – раскройщик, швеи, конструкторы, дизайнеры, технологи, бухгалтер, главный механик, водитель, электрик, системный администратор, конструктор швейного производства, технолог-дизайнер цифровой печати, начальник производства и др. Во всех поездках на предприятия обращаю внимание на условия труда, которые создает работодатель для своих сотрудников. Это не только конкурентная зарплата – еще и соцпакет, комфортные рабочие места, современное оборудование и многое другое. Резиденты особой экономической зоны «Алга» – ишимбайские швейные фабрики «Аркада» и ZASPORT – в этом смысле одни из наших лидеров.

Справка

С 2012 года бренд ZASPORT (автор - дизайнер Анастасия Задорина) создавал экипировку для российских спортклубов, федераций и корпораций. С 2017 года – он официальный экипировщик Олимпийской сборной России. В 2018 году The Wall Street Journal признал форму российских спортсменов самой стильной на Олимпиаде в Корее. В 2022 году Forbes.com назвал ее одной из самых модных на XXIV зимних Играх в Китае.

Сеть магазинов работает в Москве, Сочи, Анапе, Ялте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Калининграде.