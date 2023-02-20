-10 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 19:45

В Башкирии официальный экипировщик олимпийской сборной России приглашает на работу

О резидентах особой экономической зоны «Алга» – ишимбайских швейных фабриках «Аркада» и ZASPORT рассказал на своей страничке в социальных сетях глава республики Радий Хабиров. 

В Башкирии официальный экипировщик олимпийской сборной России приглашает на работу
В Башкирии официальный экипировщик олимпийской сборной России приглашает на работу

Первая занимается пошивом спецодежды. На этой фабрике трудится около 400 человек. При этом в новый перчаточный цех сегодня требуется еще 470 работников.

Официальный экипировщик олимпийской сборной России ZASPORT шьет повседневную и спортивную одежду. В марте компания открывает в Башкирии новую фабрику. И здесь также нужны новые одры –  раскройщик, швеи, конструкторы, дизайнеры, технологи, бухгалтер, главный механик, водитель, электрик, системный администратор, конструктор швейного производства, технолог-дизайнер цифровой печати, начальник производства…

«Во всех поездках на предприятия обращаю внимание на условия труда, которые создает работодатель для своих сотрудников, – написал Радий Хабиров. – Это не только конкурентная зарплата – еще и соцпакет, комфортные рабочие места, современное оборудование и многое другое. Резиденты особой экономической зоны «Алга» – ишимбайские швейные фабрики «Аркада» и ZASPORT – в этом смысле одни из наших лидеров. И сегодня они набирают сотрудников».

Глава поделился контактами юго-восточного межрайонного центра занятости населения:

- г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, д. 101, тел. +7(3473) 42-04-00, 42-07-67,

- филиал в Ишимбае: ул. Зеленая, д.57а, тел. (34794) 2-99-08, 2-99-09,

- филиал в Салавате: ул. Октябрьская, д. 10а, тел. (34763) 7-61-14.

Он отметив при этом, что кто очень хочет работать на швейных фабриках, но не обладает нужными компетенциями, смогут пройти обучение.

Добавим, что обучение бесплатное, а заработная плата при трудоустройстве составит от 28000 до 100000 рублей. 

 

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

 

 

Автор:Гузель РЕАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика