В Башкирии официальный экипировщик олимпийской сборной России приглашает на работу

Первая занимается пошивом спецодежды. На этой фабрике трудится около 400 человек. При этом в новый перчаточный цех сегодня требуется еще 470 работников.

Официальный экипировщик олимпийской сборной России ZASPORT шьет повседневную и спортивную одежду. В марте компания открывает в Башкирии новую фабрику. И здесь также нужны новые одры – раскройщик, швеи, конструкторы, дизайнеры, технологи, бухгалтер, главный механик, водитель, электрик, системный администратор, конструктор швейного производства, технолог-дизайнер цифровой печати, начальник производства…

«Во всех поездках на предприятия обращаю внимание на условия труда, которые создает работодатель для своих сотрудников, – написал Радий Хабиров. – Это не только конкурентная зарплата – еще и соцпакет, комфортные рабочие места, современное оборудование и многое другое. Резиденты особой экономической зоны «Алга» – ишимбайские швейные фабрики «Аркада» и ZASPORT – в этом смысле одни из наших лидеров. И сегодня они набирают сотрудников».

Глава поделился контактами юго-восточного межрайонного центра занятости населения:

- г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, д. 101, тел. +7(3473) 42-04-00, 42-07-67,

- филиал в Ишимбае: ул. Зеленая, д.57а, тел. (34794) 2-99-08, 2-99-09,

- филиал в Салавате: ул. Октябрьская, д. 10а, тел. (34763) 7-61-14.

Он отметив при этом, что кто очень хочет работать на швейных фабриках, но не обладает нужными компетенциями, смогут пройти обучение.

Добавим, что обучение бесплатное, а заработная плата при трудоустройстве составит от 28000 до 100000 рублей.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.