В Башкирии по итогам года выросли поступления в бюджет

Поступления в консолидированный, республиканский и местные бюджеты по итогам года выросли примерно от 11 до 15 процентов. Об этом рассказала на коллегии министр финансов РБ Лира Игтисамова. Так, поступления в консолидированный бюджет выросли до почти 231 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Расходы консолидированного бюджета республики исполнены в объеме свыше 343 млрд. рублей.

По словам Лиры Игтисамовой, в минувшем году были задействованы новые формы раюоты с населением. Например, стартовала реализация проектов, основанных на инициативах школьников и по развитию сети предуниверсариев.

Выступавший на коллегии министерства вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов подчеркнул, что на реализацию региональных проектов был направлен серьезный объем средств из бюджета РБ – по сравнению с 2021 годом данные расходы увеличились почти в 2 раза и составили 48,5 млрд рублей против 27,4 млрд рублей.