В Башкирии вырос внешнеэкономический оборот

Принципиальный момент – более 65 процентов всего проданного приходится на несырьевые и неэнергетические товары. За год в качестве торговых партнеров республика потеряла 16 стран. Казалось бы, санкции – как же без того. Но у западного бизнеса свои «правила игры», и они далеко не всегда совпадают с хотелками политиков. Конкретные примеры: товарооборот с Голландией увеличился в два раза, с Финляндией – аж в пять раз. В своеобразной табели о рангах среди 10 ведущих региональных партнеров они занимают 3 и 9 место соответственно. А возглавляет этот список Китай – на него приходится сегодня почти четверть всего оборота, этот показатель за год вырос на 25 процентов. Второй наш надежный смежник – Казахстан, где прибавка составила 20 процентов.

Интересно, что сразу за ведущей десяткой, на 11-м месте - Иран. Его по итогам года из топа вытеснили Узбекистан и Индия. Но сейчас в Иран готовится официальный визит делегации республики под руководством главы региона Радия Хабирова, планируется открытие в этой исламской республике представительства Башкирии при Торгпредстве России. А по мнению министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, именно открытие торгпредств дает заметный эффект в торговле. В результате товарооборот с Турцией за год увеличился в полтора раза, с Беларусью объем инвестпроектов достиг величины в 2,5 млрд рублей. В росте по всем показателям – отношения с Китаем, Узбекистаном и Казахстаном.

- Мы планомерно совершенствуем как институт, так и инструменты поддержки экспорта. Благодаря принятым мерам по итогам года отмечается почти 30-процентный рост компаний, работающих на экспорт, теперь это порядка 1300 предприятий. Из них 1182 – субъекты малого и среднего предпринимательства. Здесь ключевую роль играет наш «Центр поддержки экспорта РБ», успешно помогающий выходить на внешний рынок, - дает общую картину происходящему Маргарита Болычева.

Во внешнеэкономическом ведомстве республики и в наступающий год смотрят с оптимизмом. Бизнес получит новые субсидии, будет участвовать в крупных выставочно-конгрессных мероприятиях. По их наличию, кстати, Башкирия сейчас вошла в топ-5 регионов страны. Один только предстоящий 10-й юбилейный Форум регионов России и Беларуси дорогого стоит – в прямом и переносном смыслах этого слова. Так что круг друзей у республики становится все больше. Главное, чтобы и региону было что предложить своим зарубежным партнерам.