В Башкирии на предприятии на четверть повысят производительность

Компания специализируется на выпуске резинотехнических изделий. Здесь завершена работы специально созданной группы, производившей диагностику процессов. Увеличить производительность намечается на участке по выпуску диафрагм гидрозащиты. На предприятии были сертифицированы два сотрудника в качестве инструкторов по бережливому производству, еще 11 человек прошли специальное обучение.

- Совместно с рабочей группой разработали дерево целей в рамках работы по декомпозиции. Все показатели предприятия свели в единую систему, с четким разделением по зонам ответственности. Организовали информационный центр, на котором отобразили показатели, влияющие на результативность бизнеса. Следующий этап 3-х месячной работы на предприятии будет заключаться в реализации запланированных мероприятий для достижения целевых показателей, - отметил эксперт Регионального центра компетенций Эльнар Сиразетдинов.

Окончательные итоги реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда» на заводе будут подведены в апреле текущего года.