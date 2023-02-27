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Вчера, 14:36

В Башкирии будут производить тяжелые тракторы

Инвестпроект по производству тракторов будет реализован в селе Раевский.

В Башкирии будут производить тяжелые тракторы
В Башкирии будут производить тяжелые тракторы

В Башкирии планируют освоить производство тяжелых тракторов, сообщает пресс-служба правительства РБ. Земельный участок, на котором разместится цех, предоставляет минземимущества республики. Инвестпроект будет реализован предприятием «Прогресс» Альшеевского района. Планируемый объем инвестиций составит 215 млн руб.

«Это позволит обеспечить аграриев республики востребованной на рынке техникой по доступным ценам, – говорит начальник отдела по работе с инвесторами и внешним связям минсельхоза РБ Фавзят Ханнанов.

Фото автора.

 

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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