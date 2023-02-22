В Башкирии школьникам прочли лекцию об искусстве переговоров в бизнесе

— Наши слушатели — это потенциальные предприниматели. Умение договариваться — один из важнейших навыков для каждого предпринимателя, ребята должны уметь грамотно им пользоваться, — пояснила бизнес-омбудсмен республики Ирина Абрамова.

Степан Полянский рассмотрел вместе со школьниками практические примеры и жизненные ситуации, связанные с переговорами; рассказал о том, с какими проблемами чаще всего сталкивается бизнес и какие решения принимаются в республике для создания безопасной и комфортной бизнес-среды.

По данным бизнес-омбудсмена, проект поможет повысить уровень готовности школьников к предпринимательской деятельности, вовлечь молодежь в бизнес и в дальнейшем увеличить количества предпринимателей в республике.

Фото с сайта правительства РБ