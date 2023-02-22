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Вчера, 13:00

Пчеловоды Башкирии соберутся на форум

На мероприятии в Уфе обсудят развитие отрасли, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Пчеловоды Башкирии соберутся на форум
Пчеловоды Башкирии соберутся на форум

25 февраля в Конгресс-холле Торатау состоится форум пчеловодов. В нем примут участие ведущие ученые отрасли, известные пчеловоды-практики Башкортостана, из других регионов страны, а также стран зарубежья. Главным событием форума станет пленарное заседание «Перспективы развития пчеловодства», модератором которого выступит заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В рамках форума пройдут круглые столы, на которых эксперты обсудят самые актуальные темы пчеловодства. Это и здоровье и благополучие пчел, сохранение их среды обитания и многое другое. Кроме этого, запланирован мастер-класс по органолептической оценке, меда. В рамках форума состоится благотворительный аукцион.

Напомним, по количеству пчелиных семей — около 300 тысяч — и по валовому производству меда в 12 тысяч тонн Башкортостан является лидером в стране.

Автор:Марат АМИНЕВ
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