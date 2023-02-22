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Сегодня, 09:40

Министр промышленности Башкирии заявил, что экономика республики сохраняет устойчивость

В 2022 году на программы поддержки промышленности направлено свыше 4 млрд рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в 2021 году, сообщает министерство промышленности РБ.

Министр промышленности Башкирии заявил, что экономика республики сохраняет устойчивость
Министр промышленности Башкирии заявил, что экономика республики сохраняет устойчивость

По данным ведомства, по итогам прошлого года индекс промышленного производства в Башкирии составил 102,7 % к уровню 2021 года. Рост производства составил более 26%. Объем отгруженных товаров в промышленном производстве достиг 2 трлн 189 млрд руб.

«Башкортостан остался лидером среди регионов России по выпуску кальцинированной соды, листового стекла термически полированного, автобетоновозов, прицепов и полуприцепов, а также по производству силикагелей, стирола, бензола, плит древесно-стружечных, дизельного топлива и синтетических каучуков», – цитирует министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Александра Шельядева ИА «Башинформ».

Восстановление нефтегазовой отрасли после пандемии, сокращение объемов добычи странами ОПЕК+ стали драйверами роста.   Положительную динамику продемонстрировала отрасль машиностроения и оборонных производств. Вырос объем гособоронзаказа для нужд СВО. В федеральный реестр оборонно-промышленного комплекса входят более 50 компаний Башкирии.

21 февраля в своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин подчеркнул, что экономика и системы управления России устояли под давлением санкций Запада.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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