Министр промышленности Башкирии заявил, что экономика республики сохраняет устойчивость

По данным ведомства, по итогам прошлого года индекс промышленного производства в Башкирии составил 102,7 % к уровню 2021 года. Рост производства составил более 26%. Объем отгруженных товаров в промышленном производстве достиг 2 трлн 189 млрд руб.

«Башкортостан остался лидером среди регионов России по выпуску кальцинированной соды, листового стекла термически полированного, автобетоновозов, прицепов и полуприцепов, а также по производству силикагелей, стирола, бензола, плит древесно-стружечных, дизельного топлива и синтетических каучуков», – цитирует министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Александра Шельядева ИА «Башинформ».

Восстановление нефтегазовой отрасли после пандемии, сокращение объемов добычи странами ОПЕК+ стали драйверами роста. Положительную динамику продемонстрировала отрасль машиностроения и оборонных производств. Вырос объем гособоронзаказа для нужд СВО. В федеральный реестр оборонно-промышленного комплекса входят более 50 компаний Башкирии.

21 февраля в своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Путин подчеркнул, что экономика и системы управления России устояли под давлением санкций Запада.

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