Владимир Путин: Экономика России преодолела возникшие риски и подтвердила свою устойчивость

- По самым свежим данным, ВВП снизился на 2,1%, хотя нам предрекали спад экономики 20-25%. Что еще важно? Экономический спад был только во втором квартале 2022-го, в третьем-четвертом пошел рост. Главное, что страна воспользовалась целиком внутренними резервами. Только госпакет мер поддержки и стабилизации оценивается в триллион рублей. И это не эмиссионная политика – все на прочной рыночной базе. Да, на многое приходилось реагировать с колес. Отмечу огромную роль частной инициативы, малого и среднего предпринимательства, - заявил Владимир Путин.

По словам президента «появились новые горизонты, не поставка сырья за рубеж, а выпуск продукции с добавленной стоимостью». В будущем планируется уделить особое внимание перспективным внешнеэкономическим связям, новым логистическим коридорам как Запад-Восток, так и Север-Юг, развитию инфраструктуры регионов, включая программу социальной газификации (для граждан – бессрочно), поддержке МСП (глава государства поручил расширить декриминализацию части экономических статей уголовного законодательства). И еще президент призвал правительство подумать, как стимулировать гражданские инвестиции населения. В качестве одного из направлений Владимир Путин предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн руб.

- Время вызовов – время возможностей. Это позволяет раскрыть громадный потенциал России во всех сферах. Предлагаю запустить льготную программу аренды жилья для работников предприятий ОПК, большую часть расходов возьмет на себя государство. Нам важно понимать, что считать победой. Новое предприятие, новые школы, научные открытия — тоже победа. Вклад каждого в общий успех,— напутствовал Федеральное собрание президент.

Владимир Путин отдельно обратился к российским бизнесменам, кто связывал свое благополучие и капитал с Западом.

- Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада. Бегать с протянутой рукой, пытаться вернуть свои денежки — бессмысленно. Помните, я предупреждал: замучаетесь пыль глотать. Никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за границей; в разговорах на кухне люди наверняка припомнили приватизацию 90-х годов и показную роскошь так называемых новых элит. Вместо того, чтобы расширять производство у нас, в России, средства тратились на поместья, яхты за рубежом. Но образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой, Запад отнял даже законно заработанные средства. Зарабатывайте, вкладывайте в Россию, будущее только здесь, в родной стране, - резюмировал Владимир Путин.

И не раз и не два еще президент России упомянул в послании проблему деофшоризации предпринимательства, работающего в стране. Бизнес должен действовать в российской юрисдикции, это базовый принцип, заявил Владимир Путин.