В Башкирии прошел первый марафон инноваций

Марафон проходил на факультете математики и информтехнологий УУНиТ и назывался «День IT-карьеры». Организаторами выступили Минпром республики и региональный Центр содействия инновациям. Как рассказал министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, в Башкирии более 450 организаций занимаются инновационной деятельностью, в прошлом году 126 из них получили поддержку от Фонда содействия инновациям на сумму в 349 млн рублей.

В Стерлитамаке вместе собрались представители 17 компаний Башкирии и более 200 студентов, презентовавших свои стартапы и цифровые продукты. «Основная цель форума – сблизить республиканские компании с разработчиками в IT-сфере, предложить им вакансии или совместные проекты», — считает декан факультета математики и информационных технологий Стерлитамакского филиала УУНиТ Руслан Каримов.

В течение года подобный марафон пройдет в 14 городах Башкирии. По итогам марафона в декабре 2023 г. состоится вручение премий лучшим инновационным проектам республики.