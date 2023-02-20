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Сегодня, 15:50

У башкирской «Молочной кухни» появится свое производство по первичной переработке молока

«Молочная кухня» запланировала реконструкцию на нескольких производственных площадках, рассказал министр торговли Алексей Гусев на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

У башкирской «Молочной кухни» появится свое производство по первичной переработке молока
У башкирской «Молочной кухни» появится свое производство по первичной переработке молока

Молочный цех появится в результате реконструкции существующей производственной площадки в городе Октябрьский. Это позволит отказаться от промежуточного звена в виде молокоперерабатывающего завода и увеличить производительность подразделения до 15 тонн молока в сутки, то есть в три раза; начать выпуск продукции для взрослых;  увеличить вдвое площадь производственных помещений.

Также планируется организация первичной переработки молока на производственной площадке в селе Верхние Киги. Заключен договор на поставку и монтаж дополнительного оборудования. В результате такой реконструкции частично будет закрыта потребность в молоке производственной площадки в Уфе. Кроме того, будет проведена реконструкция производственной площадки, расположенной в Нефтекамске, с целью расширения складского помещения.

Фото: «Молочная кухня»

Автор:Жанна МИРОНОВА
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