У башкирской «Молочной кухни» появится свое производство по первичной переработке молока

Молочный цех появится в результате реконструкции существующей производственной площадки в городе Октябрьский. Это позволит отказаться от промежуточного звена в виде молокоперерабатывающего завода и увеличить производительность подразделения до 15 тонн молока в сутки, то есть в три раза; начать выпуск продукции для взрослых; увеличить вдвое площадь производственных помещений.

Также планируется организация первичной переработки молока на производственной площадке в селе Верхние Киги. Заключен договор на поставку и монтаж дополнительного оборудования. В результате такой реконструкции частично будет закрыта потребность в молоке производственной площадки в Уфе. Кроме того, будет проведена реконструкция производственной площадки, расположенной в Нефтекамске, с целью расширения складского помещения.

Фото: «Молочная кухня»