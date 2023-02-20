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Компании Башкирии станут участниками «Экспортного форсажа»

11 предприятий республики примут участие в восьмом многоотраслевом потоке акселерационной программы «Экспортный форсаж».

Компании Башкирии станут участниками «Экспортного форсажа»
Компании Башкирии станут участниками «Экспортного форсажа»

Программа стартует 1 марта, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Данный проект зарекомендовал себя с наилучшей стороны и доказывает свою эффективность, – сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. – Обучаясь основам ведения экспортной деятельности, наши компании уже на стадии обучения заключают свои первые экспортные контракты».

Участниками программы могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства с опытом профильной деятельности не менее трех лет. Их выручка должна составлять от 20 млн до 2 млрд руб в год. Также принять участие в обучении могут компании, ранее получавшие услуги Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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