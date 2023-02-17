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Сегодня, 10:48

В Башкирии на инвестчасе четыре проекта получили статус приоритетных

Глава республики Радий Хабиров по итогам рассмотрения представленных на «инвестчасе» проектов, поручил включить их в перечень приоритетных. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В Башкирии на инвестчасе четыре проекта получили статус приоритетных
В Башкирии на инвестчасе четыре проекта получили статус приоритетных

Новые  проекты касаются промышленности, торговли и здравоохранения. Так, в ТОСЭР «Благовещенск» OZON построит к 2024 году логистический центр класса А общей площадью 93 тысячи квадратных метров.

В Белебее компания «РемДизельСнаб» расширит производственные мощности по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Особенно этому обрадуются, как предполагается, аграрии региона, которые получат технологическую базу для восстановления техники.

В Демском районе Уфы компания «Технопром» собирается создать современный станкостроительный завод. На ее базе, возможно, появится и стартап-студия, откуда пойдут инновации в станкостроение.

Последний рассмотренный проект – социально ориентированный. НВП «Орбита» планирует расширить выпуск средств реабилитации, механотерапии, аппаратов для лечения позвоночника. Общий объем заявленных инвестиций в проекты составляет почти 6,7 млрд рублей.

 

Фото предоставлено пресс-службой главы региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:инвест часперечень приоритетных проектовлогистический центрстанкостроениемедтехникаремонт двигателейтехники
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