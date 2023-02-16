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Вчера, 13:27

В Башкирии пройдёт форум садоводов

В уфимском конгресс-холле Торатау 17-18 февраля соберутся представители садоводческих и дачных товариществ, эксперты и специалисты регионального и федерального масштаба, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии пройдёт форум садоводов
В Башкирии пройдёт форум садоводов

В рамках форума пройдут пленарное заседание «Садовые товарищества 2.0: новые возможности», образовательный семинар «Государственная поддержка СНТ в РБ». Будут организованы 6 круглых столов по вопросам инженерной инфраструктуры, безопасности СНТ, правовым вопросам, вопросам взаимодействия СНТ с организациями и ведомствами, по рассмотрению возможности использования СНТ как источника дохода, эффективному выращиванию овощей и фруктов. Пройдут мастер-классы для дачников от представителей бизнеса.

Напомним, решение о масштабной поддержке СНТ РБ было принято на первом форуме SMART-садовод в апреле 2022 года. Общий объем государственной поддержки СНТ из бюджета республики составил 116,6 млн рублей. Это позволило улучшить инфраструктуру 108 СНТ. В результате в 74 СНТ отремонтированы подъездные дороги, в 16 – установлены 2470 выносных приборов учета электроэнергии, в 18 – возмещены затраты на приобретение мусорных контейнеров.

Автор:Марат АМИНЕВ
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