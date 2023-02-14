Предприятие из Уфы сэкономило 40 миллионов рублей благодаря нацпроекту

Благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта «Производительность труда» предприятие «Новые технологии» почти в три раза увеличило выработку. Показатель экономического эффекта составил более 40 млн рублей, сообщил заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

«Эффективное использование ресурсов, снижение себестоимости, сокращение времени протекания процесса, улучшение условий труда – основные задачи при внедрении бережливых технологий, – пояснил руководитель ведомства. – Ведь оптимизировав массу процессов, предприятия могут увеличить количество выпускаемых изделий. Для республики это будет означать рост конкурентоспособности предприятий и, как следствие, доходов бюджета.

Предприятие «Новые технологии» производит запчасти для автоматической групповой замерной установки, измерительные установки, нефтепромысловое оборудование и многое другое. В рамках нацпроекта была поставлена цель сократить время сборки АГЗУ с одного месяца до десяти дней, а также снизить уровень брака и в целом увеличить эффективность.

Сотрудники компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ провели на участке анализ текущего состояния, выявили непроизводственные потери и составили план по их сокращению. В частности, выявили несвоевременную поставку комплектующих, влияющую на задержку отгрузки готовой продукции, а также неэффективную организацию рабочего пространства.

«Также за время участия в нацпроекте было проведено обучение рабочей группы, организован эталонный участок, где сотрудники могли ознакомиться с инструментами бережливого производства и получить опыт их внедрения. Тиражировать опыт компания планирует на участке по производству ПСМ (переключатель скважин многоходовой)», – сообщил эксперт РЦК Александр Кукушкин.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Владимира Путина в 2018 году. Цель нацпроекта – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

На пресс-конференции в декабре 2021 года президент России назвал повышение производительность труда одним из драйверов для ускорения роста экономики страны – наряду с образованием, цифровизацией и здравоохранением.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиционной политики РБ.