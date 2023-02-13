Башкирия вошла в Топ-3 регионов по поддержке предпринимательства

Малый и средний бизнес привлек 812,5 млрд рублей льготных кредитов в 2022 году, используя гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы (НГС). Всего такой формой господдержки в рамках реализации нацпроекта воспользовались свыше 44 тыс. предпринимателей.

Среди регионов лидером по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года стал Краснодарский край, здесь увеличение по сравнению с 2021 годом составило 2,5 раза (до 31,8 млрд рублей). На втором месте — Москва и Нижегородская область с увеличением в 2 раза (139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно). Третью строку заняла Республика Башкортостан, где за год объем финансовой поддержки вырос в 1,9 раза (до 21,1 млрд рублей).

- Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Одновременно число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза. Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма и позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки, – отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Напомним, национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства разработан по поручению президента России Владимира Путина.