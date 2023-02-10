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Сегодня, 18:38

В индустриальном парке «Уфимский» появится предприятие промышленной химии

Корпорация развития Башкирии подписала соглашение с компанией «Россильбер» об открытии предприятия на территории индустриального парка «Уфимский». Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

В индустриальном парке «Уфимский» появится предприятие промышленной химии
В индустриальном парке «Уфимский» появится предприятие промышленной химии

На территории «Уфимского» по соглашению планируется создать предприятие по производству смазочно-охлаждающей жидкости для использования в нефтегазовой промышленности.

Компания «Россильбер» специализируется на создании, в том числе, инновационных продуктов промышленной химии в области импортозамещения. Всего инвестор планирует вложить в новый проект более 500 млн рублей, из них 45 млн рублей – на первом этапе. Появится около 100 новых рабочих мест.

- Сейчас прорабатываются вопросы локализации производства на территории «Уфимского», а также идет разработка финансовой модели и бизнес-плана, - говорит гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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