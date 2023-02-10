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Сегодня, 17:19

Аграрии Башкирии привлекут 10 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов

Региону уже выделили 400 миллионов рублей из федерального бюджета на эти цели, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Аграрии Башкирии привлекут 10 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов
Аграрии Башкирии привлекут 10 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов

Минсельхоз России одобрил аграриям 130 заявок на льготные краткосрочные кредиты на общую сумму 5,7 млрд рублей. Как и в предыдущие годы льготное кредитование станет одним из главных инструментов пополнения оборотных средств сельхозпредприятий при подготовке и проведении весенних полевых работ, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов.

Ожидается, что в 2023 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в республике составит порядка 2 млн 900 тысяч гектаров, что на 3,2 тыс. га больше показателя 2022 года.

Автор:Марат АМИНЕВ
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