Аграрии Башкирии привлекут 10 миллиардов рублей льготных краткосрочных кредитов

Минсельхоз России одобрил аграриям 130 заявок на льготные краткосрочные кредиты на общую сумму 5,7 млрд рублей. Как и в предыдущие годы льготное кредитование станет одним из главных инструментов пополнения оборотных средств сельхозпредприятий при подготовке и проведении весенних полевых работ, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов.

Ожидается, что в 2023 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в республике составит порядка 2 млн 900 тысяч гектаров, что на 3,2 тыс. га больше показателя 2022 года.