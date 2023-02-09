Лизинговая компания Башкирии расширила ассортимент услуг

«Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» расширила ассортимент лизинговых продуктов для предпринимателей, зарегистрированных на территории региона. Теперь у них появилась возможность приобрести в лизинг не только оборудование, но и грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику, маломерные суда и транспортные средства для туристической сферы, сообщает пресс-служба министерства предпринимательства и туризма РБ. Лизинговая поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Расширение продуктовой линейки позволит сделать льготный лизинг доступным более широкому кругу получателей поддержки, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. – Новыми продуктами смогут воспользоваться предприятия из сельскохозяйственной, туристической, транспортной и других отраслей экономики.

Как отмечают в ведомстве, ставки по новым лизинговым продуктам останутся прежними – 6 и 8 процентов годовых, срок финансирования составит до 84 месяцев. Авансовый платеж от 0 процентов возможен при поручительстве гарантийной организации либо предоставлении залогового обеспечения. Максимальная сумма финансирования не изменилась и составит 50 млн рублей.

Обязательным требованием ко всем лизингополучателям является регистрация в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Новые лизинговые продукты позволят предприятиям региона привлечь дополнительные оборотные средства на развитие бизнеса, расширить направления деятельности, обновить основные фонды при минимальных вложениях, а также снизить издержки производства», – отметил директор «Региональной лизинговой компания Республики Башкортостан» Азат Хайруллин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон (ФЗ от 14.07.2022 № 265), позволяющий резидентам РФ досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов.

«Ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу, оказывается и будет оказываться поддержка», – заявил глава государства на заседании Совета законодателей в апреле 2022 года.

Иллюстрация предоставлена минтуризма РБ.