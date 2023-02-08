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Экономика
Вчера, 23:45

В Башкирии появится льготная ипотека со сниженной ставкой

В этом году в республике будет запущена единая ипотечная программа, благодаря которой жители смогут получить ипотеку по сниженной ставке, сообщили спикеры на конференции «Развитие жилищного строительства в ПФО».

В Башкирии появится льготная ипотека со сниженной ставкой
В Башкирии появится льготная ипотека со сниженной ставкой

Единая ипотечная программа, которую собирается запустить в текущем году ДОМ.РФ, начнет действовать в шести регионах Приволжского федерального округа. В том числе и в Башкирии. По словам и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егора Родина, единая ипотека объединит федеральные проекты, оператором которых является ДОМ.РФ, с дополнительной субсидией со стороны регионов.

Речь идет о таких программах, как «Льготная», «Семейная» и «IT-ипотека». К примеру, последняя позволит снизить предельную ставку по льготной ипотеке для ИТ-специалистов. В общей сложности улучшить жилищные условия с помощью программы смогут более 1,8 тысяч семей в стране.

«Наша цель – повысить уровень жизни людей, а помогут это осуществить механизмы, которые сделают жилье более доступным для большинства россиян. Один из таких механизмов, как раз единая ипотечная программа. Она позволит жителям шести регионов Поволжья получить ипотеку по сниженной до 3 п.п. (процентный пункт) ставке. Таким образом люди смогут значительно сэкономить на ежемесячных платежах и общей переплате по кредиту. Мы планируем в 2023 году распространить программу на территории всей страны», — поделился планами замдиректора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Фото из открытых источников. 

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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