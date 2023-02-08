Фермерам Башкирии за четыре года по нацпроекту выделили более миллиарда рублей

За четыре года реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на господдержку МСП в агропромышленном комплексе РБ выделили более 1 млрд 108 млн рублей. Это гранты «Агростартап», субсидии сельхозкооперативам и Центру компетенции.

– Фермеры сегодня производят 18% валовой сельхозпродукции в регионе, а валовая выручка сельхозкооперативов в 2022 году составила около 2,5 млрд рублей во многом благодаря господдержке,– сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.