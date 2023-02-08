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Фермерам Башкирии за четыре года по нацпроекту выделили более миллиарда рублей

Созданы 272 новых хозяйств, оказана поддержка 82 сельхозкооперативам, а в потребкооперацию вовлечены 7,8 тысячи новых участников, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фермерам Башкирии за четыре года по нацпроекту выделили более миллиарда рублей
Фермерам Башкирии за четыре года по нацпроекту выделили более миллиарда рублей

За четыре года реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на господдержку МСП в агропромышленном комплексе РБ выделили более 1 млрд 108 млн рублей. Это гранты «Агростартап», субсидии сельхозкооперативам и Центру компетенции.  

– Фермеры сегодня производят 18% валовой сельхозпродукции в регионе, а валовая выручка сельхозкооперативов в 2022 году составила около 2,5 млрд рублей во многом благодаря господдержке,– сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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