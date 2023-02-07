В Башкирии будут производить отбеливатель для бумаги

Бюджет проекта составит около 449 млн рублей с созданием на предприятии 35 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства РБ.

По словам гендиректора Корпорации развития РБ Наиля Габбасова, у потенциального предприятия есть перспективы занять нишу, освободившуюся после ухода иностранных производителей отбеливателей для бумаги.

«Кроме того, реализуя проект в ОЭЗ «Алга», инвестор сможет воспользоваться возможностью снижения налоговых ставок, ускоренной амортизацией, арендными льготами, а также действием свободной таможенной зоны», – пояснил Габбасов.

Заинтересованному в проекте инвестору Корпорация развития окажет безвозмездное сопровождение до полного запуска предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.