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Вчера, 16:47

В Башкирии будут производить отбеливатель для бумаги

Корпорация развития Башкортостана предложила инвесторам создать завод по производству хлората натрия в особой экономической зоне «Алга».

В Башкирии будут производить отбеливатель для бумаги
В Башкирии будут производить отбеливатель для бумаги

Бюджет проекта составит около 449 млн рублей с созданием на предприятии 35 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства РБ.

По словам гендиректора Корпорации развития РБ Наиля Габбасова, у потенциального предприятия есть перспективы занять нишу, освободившуюся после ухода иностранных производителей отбеливателей для бумаги.

«Кроме того, реализуя проект в ОЭЗ «Алга», инвестор сможет воспользоваться возможностью снижения налоговых ставок, ускоренной амортизацией, арендными льготами, а также действием свободной таможенной зоны», – пояснил Габбасов.

Заинтересованному в проекте инвестору Корпорация развития окажет безвозмездное сопровождение до полного запуска предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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