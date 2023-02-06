В промышленный сектор Башкирии в 2023 году планируются направить 405 миллионов рублей

Это яркий пример того, как промышленность региона адаптировалась к новым реалиям и несмотря на санкции и сложные политические условия, не сбавила обороты, а демонстрирует признаки роста.

Башкортостан в 2023 году по индексу промышленного производства планирует выйти на новый уровень 103,1 процента. По словам заместителя премьер-министра правительства республики – министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева, основной рост предполагается за счет ключевых направлений промышленной специализации республики. В 2023 году в промышленный сектор планируют направить 405 млн рублей. Поддержат легпром, лесопромышленный комплекс, а также производителей беспилотных летательных аппаратов и средств реабилитации для инвалидов. Главная задача в республике, подчеркнул Шельдяев, сохранить предприятия и рабочие места, реализовать все запланированные проекты и соглашения.

Кандидат экономических наук, доцент Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ Рустам Камалов назвал несколько объективных причин устойчивости экономики страны. Во-первых, Россия достаточно благополучно прошла ковидный период. Для правительства страны, руководства регионов он был неким тренировочным процессом, который позволил серьезно подготовиться к вызовам 2022 года, считает эксперт.

Во-вторых, он отметил эффективную политику импортозамещения и повышение внутреннего спроса на отечественные товары и услуги.

Третьим пунктом Рустам Камалов назвал «филигранную политику руководства страны, грамотное стимулирование социально-экономических процессов и эффективный оборонно-промышленный комплекс страны».

Напомним, ранее Международный валютный фонд спрогнозировал рост экономики России: по расчетам МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3 процента, в 2024-м — уже на 2,1 процента. Эксперты отметили, что показатели ВВП страны изменились – экономика не пойдет на спад, а перейдет к «умеренному росту».

Между тем

Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава Башкортостана Радий Хабиров подвел некоторые итоги работы промышленного комплекса за прошлый год: «Индекс промышленного производства за 2022 год составил 102,7 процента. Это очень хороший показатель. Среднероссийский индекс - 99,4 процента». Он отметил при этом, что в условиях умеренного темпа роста сфера промышленности динамично развивается за счет своего многообразия.

Фото: Раиф БАДЫКОВ.