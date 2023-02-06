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Вчера, 20:20

В Башкирии поддержат племенное животноводство

Из федерального и регионального бюджетов на эти цели в этом году выделят 165 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии поддержат племенное животноводство
В Башкирии поддержат племенное животноводство

В министерстве сельского хозяйства РБ начинают прием заявок и документов для предоставления сельхозпроизводителям субсидии на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. Ставка субсидии составит 3,5 тысячи рублей на условную голову.

 – Нам важно наращивать воспроизводство высокопродуктивного скота, – отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – В Башкортостане функционирует 81 племенная организация, 51 из них осуществляет деятельность в молочном скотоводстве. Государственная поддержка поспособствует дальнейшему развитию таких хозяйств.

Автор:Марат АМИНЕВ
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