В Башкирии поддержат племенное животноводство

В министерстве сельского хозяйства РБ начинают прием заявок и документов для предоставления сельхозпроизводителям субсидии на содержание племенного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. Ставка субсидии составит 3,5 тысячи рублей на условную голову.

– Нам важно наращивать воспроизводство высокопродуктивного скота, – отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – В Башкортостане функционирует 81 племенная организация, 51 из них осуществляет деятельность в молочном скотоводстве. Государственная поддержка поспособствует дальнейшему развитию таких хозяйств.