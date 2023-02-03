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Рост инвестиций в экономику Башкирии продолжается четвертый год подряд

Темпы роста в три раза превышают среднероссийские показатели, сообщает пресс-служба главы региона.

Рост инвестиций в экономику Башкирии продолжается четвертый год подряд
Рост инвестиций в экономику Башкирии продолжается четвертый год подряд

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Инвестиционный час». Первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов доложил об основных итогах работы по привлечению инвестиций в регион. За 2019–2021 годы общий объём вложений вырос на 31,3 процента. С инвесторами проводится комплексная работа, они получают налоговые льготы, субсидирование  части затрат, наиболее значимые проекты выносятся на «Инвестчас».

– Только в 2022 году мы рассмотрели 97 проектов на 150 млрд рублей. Они  предусматривают создание 8,5 тысячи новых рабочих мест, – сказал Рустам Муратов. – Треть одобренных инициатив – в сфере промышленности, это 27 проектов. Ещё 21 – в сельском хозяйстве. Также значительное число новых объектов относится к придорожному сервису, торговле и туризму.

 Фонд развития промышленности РБ в 2022 году поддержал 33 отраслевых проекта на 11,2 млрд рублей, что превышает показатель 2021 года – 9,4 млрд рублей.

Радий Хабиров поблагодарил управленческую команду региона, коллективы министерств и ведомств за обеспечение устойчивого развития экономики.

– Мы вместе провели большую командную работу. Год был чрезвычайно сложным, в том числе в плане инвестиций. Радует, что эффективность нашего управления, наши усилия выражаются в конкретных результатах, Мы существенно продвигаем придорожный сервис, стараемся развивать туризм и другие направления, – подчеркнул глава региона. 

Автор:Марат АМИНЕВ
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