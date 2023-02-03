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Сегодня, 10:24

Новые предприятия Башкирии начали подбор кадров

Компании «ZaСпорт» и «Амкодор – Агидель» провели кадровый отбор.

Новые предприятия Башкирии начали подбор кадров
Новые предприятия Башкирии начали подбор кадров

В Башкирии состоялся «кастинг» на предприятия, которые начнут функционировать в скором будущем. Речь идет о швейной фабрике «ZaСпорт», расположенной в Ишимбае, и промпредприятии «Амкодор – Агидель» – оно откроется в столице РБ.

Всего компании актуализировали около пятисот вакансий, пишет информагентство «Башинформ». В итоге шестьдесят человек получили «зеленый свет». Еще сорок потенциальных работников приняты в кадровый резерв, и около тридцати – на обучающие курсы.

Отмечается, что всего на кадровых отборах, прошедших на биржах труда в Башкирии, было предложено более тысячи вакансий. Более ста человек получили направление на работу.

Фото: «Башинформ».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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