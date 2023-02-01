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В Башкирии завод-экспортер втрое увеличил производство рапсового масла

Чишминский маслоэкстракционный завод в прошлом, 2022 году, втрое увеличил производство рапсового масла благодаря проведенной модернизации производства в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в РБ» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщила вчера, 31 января, пресс-служба правительства Башкирии.

В Башкирии завод-экспортер втрое увеличил производство рапсового масла
В Башкирии завод-экспортер втрое увеличил производство рапсового масла

Являясь крупным экспортером в республике, Чишминский маслозавод уже несколько лет поставляет свою продукцию в Европу и Китай.

В прошлом году он инвестировал в модернизацию производства 137 млн рублей. Результатами стали рост производительности труда и снижение потерь в технологическом процессе и пути, который проходит сырье до превращения в конечный продукт питания. Здесь за год коллектив переработал 40,5 тысячи тонн семян рапса и произвел 17,5 тысячи тонн масла. Это почти втрое больше результата предыдущего, 2021 года.

- Наша цель – серьезно нарастить объемы производства продуктов питания, - говорит вице-премьер правительства Башкирии, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Реализуем программу развития пищевой промышленности республики. В ее рамках республиканский бюджет компенсирует 40 процентов затрат на приобретение оборудования. Инвестиционные проекты по строительству и модернизации объектов перерабатывающей промышленности в отрасли АПК являются главными движущими силами для достижения поставленной задачи. Одним из хороших примеров является Чишминский маслозавод. Он регулярно модернизирует производство и наращивает мощности, что позволяет ему быть крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства Башкирии.

Вице-премьер отметил, что основная продукция Чишминского предприятия – подсолнечное масло, в 2022 году произведено 117 тысяч тонн. Но в последнее время, начиная с 2018 года, завод ориентируется на выпуске рапсового масла. В основном эта продукция идет на экспорт в Китай. В настоящее время идет очередная отгрузка партии рапсового масла во флекситанки. До конца февраля планируется отправить в Китай два железнодорожных состава с ним.

Напомним, что масложировая продукция - основная составляющая республиканского экспорта, почти 70% от всего объема. За активную внешнеэкономическую деятельность Чишминский маслоэкстракционный завод неоднократно становился победителем всероссийских конкурсов. Среди них «100 лучших товаров России», «Налогоплательщик года», «Экспортер года», национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Фото пресс-службы правительства Башкирии.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Теги:#национальный проект «международная кооперация и экспорт» #региональный проект «экспорт продукции апк в рб» #минсельхоз башкирии #экспорт сельхозпродукции
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