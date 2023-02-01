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С начала года в России изменились налоговые правила

Новый механизм расчетов с государством – Единый налоговый счет (ЕНС) начал действовать с 1 января текущего года, сообщает пресс-служба Управления ФНС по РБ.

С начала года в России изменились налоговые правила
С начала года в России изменились налоговые правила

Задача нововведения – сделать фискальную систему прозрачной и удобной. Региональный налоговый орган подготовил ответы на наиболее распространенные вопросы, которые волнуют сегодня налогоплательщиков.

Итак, с начала года плательщикам необходимо представлять в налоговые органы уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Сразу возникает вопрос относительно срока уплаты налогов и подачи уведомлений?

– Юрлица должны предоставлять налоговый отчет ежемесячно 25 числа, срок уплаты налогов – 28 число. Для физлиц срок уплаты налогов не изменился – 1 декабря.

Какой ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований) необходимо указывать в платежном поручении?

– При заполнении платежных документов на уплату налогов и сборов Единым налоговым платежом необходимо указать:

  реквизиты получателя: наименование органа Федерального казначейства;

  ИНН, КПП, БИК и наименование банка-получателя, счет и единый казначейский счет;

  ИНН организации, ее название и реквизиты плательщика;

  перечисляемую сумму.

При этом указывать ОКТМО не обязательно, либо указать значение «ноль».

Где можно ознакомиться с более подробной информацией о ЕНС?

– На сайте ФНС России действует промостраница о новой форме учета платежей в бюджет – Единый налоговый счет (ЕНС).

Ресурс содержит информацию о целях нововведения, дает определение понятию «Единый налоговый счет», рассказывает, как распределяется единый налоговый платеж по налогам и бюджетам, и какие налоги будут уплачиваться единым налоговым платежом.

Кроме того, пользователю предоставлена инструкция по корректному заполнению платежного документа, а также информация о сроках уплаты налогов, представлении налоговой отчетности и многое другое.

Для удобства пользователей промостраница содержит раздел, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.

Нужно ли подавать уведомление об уплате фиксированных страховых взносов?

– Нет, не нужно. Уведомление об исчисленных налогах, авансовых платежах по ним и страховым взносам представляется только по авансовым платежам. По фиксированным платежам страховых взносов нет авансов. Соответственно, направлять такое уведомление нет необходимости.

Как можно исправить ошибки в уведомлениях об исчисленных суммах налога? И нужно ли будет направлять уточненное уведомление?

– В случае обнаружения ошибки необходимо представить новое уведомление с указанием корректных реквизитов.

К примеру, если налогоплательщик указал в уведомлении неверную сумму налога, но при этом корректно заполнил КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и прочее, тогда нужно будет подать уведомление и указать в нем все реквизиты повторно, изменив лишь сумму налога.

На ЕНС будет отражена та сумма, информация о которой поступит в налоговый орган последней.

Фото с сайта nalog.gov.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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