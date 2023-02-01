Новый резидент ТОР Башкирии наладит производство гвоздей и саморезов

Компания намерена инвестировать 5 млн рублей собственных средств в организацию производства широкой номенклатуры крепежных изделий: саморезы, мебельные метизы, гвозди и т.д. Для этого приобретет технологическую линию по обработке металла.

Как рассказал вице-премьер правительства республики – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, планируемая годовая мощность производства – 468 тонн продукции, выход на проектную мощность запланирован в 2027 году.

На производстве создадут 10 рабочих мест. Реализация готовой продукции через интернет-сайт компании, на торговых интернет-площадках, в специализированных строительно-хозяйственных магазинах.

- На сегодня статус резидента ТОР в Республике Башкортостан присвоен 125 компаниям, - отметил вице-премьер. - Инвесторы уже вложили в экономику региона порядка 7,7 млрд рублей и создали более 5 тысяч новых рабочих мест.

Кстати, ТОР «Белорецк» создана в границах моногорода Белорецк 12 февраля 2019 года. Сегодня там зарегистрировано 13 резидентов.

В Башкирии шесть моногородов: Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Благовещенск и Учалы. В их границах функционируют пять территорий опережающего развития: Белебей, Кумертау, Благовещенск, Нефтекамск и Белорецк. Для предприятий-резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль.