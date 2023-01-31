В Башкирии проекты государственно-частного партнёрства внесли в экономику более 88 миллиардов рублей

Премьер назвал цифры: на основе государственно-частного партнерства осуществляются 60 проектов, они вложили в экономику более 88 миллиардов рублей. Только на муниципальном уровне реализуются 46 проектов с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей.

Первый заместитель премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что республика имеет значительный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), что позволяет ей стабильно входить в двадцатку лидеров среди регионов Российской Федерации. Он назвал наиболее ёмкие проекты:

– Подписали крупные концессии на создание кампуса мирового уровня с объемом инвестиций порядка 27 миллиардов рублей, шести школ в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске на сумму 10,5 миллиарда рублей, строительство круглогодичного лагеря для детей в Сибае на сумму 3,5 миллиарда рублей. Заключили восемь концессий ЖКХ с участием средств ФНБ на сумму 3,2 миллиарда рублей.

Сейчас в проработке Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики находятся шесть проектов с объемом инвестиций порядка 60 миллиардов, в таких сферах как здравоохранение, экология, транспорт, спорт, цитирует министра пресс-служба правительства республики.

Фото предоставлено пресс-службой правительства республики.