-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 17:45

В Башкирии проекты государственно-частного партнёрства внесли в экономику более 88 миллиардов рублей

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров на совещании руководителей ведомств, глав администраций муниципалитетов сообщил об активном внедрении в практику механизмов государственно-частного партнерства.

В Башкирии проекты государственно-частного партнёрства внесли в экономику более 88 миллиардов рублей
В Башкирии проекты государственно-частного партнёрства внесли в экономику более 88 миллиардов рублей

Премьер назвал цифры: на основе государственно-частного партнерства осуществляются 60 проектов, они вложили в экономику более 88 миллиардов рублей. Только на муниципальном уровне реализуются 46 проектов с объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей.

Первый заместитель премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что республика имеет значительный опыт реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), что позволяет ей стабильно входить в двадцатку лидеров среди регионов Российской Федерации. Он назвал наиболее ёмкие проекты:

– Подписали крупные концессии на создание кампуса мирового уровня с объемом инвестиций порядка 27 миллиардов рублей, шести школ в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске на сумму 10,5 миллиарда рублей, строительство круглогодичного лагеря для детей в Сибае на сумму 3,5 миллиарда рублей. Заключили восемь концессий ЖКХ с участием средств ФНБ на сумму 3,2 миллиарда рублей.

Сейчас в проработке Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики находятся шесть проектов с объемом инвестиций порядка 60 миллиардов, в таких сферах как здравоохранение, экология, транспорт, спорт, цитирует министра пресс-служба правительства республики.

Фото предоставлено пресс-службой правительства республики.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика