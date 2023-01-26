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Вчера, 12:53

В Башкирии инвесторам предложили построить придорожный комплекс

Корпорация развития РБ презентовала очередные свободные инвестиционные площадки, расположенные в Нуримановском районе.

В Башкирии инвесторам предложили построить придорожный комплекс
В Башкирии инвесторам предложили построить придорожный комплекс

Три земельных участка общей площадью более одного гектара подходят для размещения на их территории объекта придорожного сервиса, считают специалисты. Они расположены вдоль дороги «Иглино – Красная горка – Павловка». 

- На участке вдоль предлагаемых площадок сконцентрирован интенсивный автопоток и создание нового придорожного комплекса будет актуально. Земельные участки расположены в непосредственной близости к точкам подключения газо-, водо- и электроснабжения, - пояснил генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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