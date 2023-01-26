В Башкирии инвесторам предложили построить придорожный комплекс

Три земельных участка общей площадью более одного гектара подходят для размещения на их территории объекта придорожного сервиса, считают специалисты. Они расположены вдоль дороги «Иглино – Красная горка – Павловка».

- На участке вдоль предлагаемых площадок сконцентрирован интенсивный автопоток и создание нового придорожного комплекса будет актуально. Земельные участки расположены в непосредственной близости к точкам подключения газо-, водо- и электроснабжения, - пояснил генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.