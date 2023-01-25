Алан Марзаев проинспектировал ход строительства федеральной автодороги

В Башкирии приступили к строительству продолжения трассы М-12 в прошлом году. Новая 4-х полосная дорога протяженностью 275 км пройдет по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов РБ, Пермскому краю и Свердловской области. На участке территории РБ протяженностью 140 км запланировано строительство 15 мостов, 41 путепровода, 9 биопереходов для диких животных, 6 площадок для многофункциональных зон и двух транспортных развязок.

Трасса пройдет в обход населенных пунктов, а также объектов культурного наследия. Работы планируется завершить в 2024 году.