В правительстве Башкирии подвели итоги исполнения бюджета за год

- Совместными усилиями нам удалось выполнить все первоочередные и социально значимые расходные обязательства. Расходы бюджета превысили 295 млрд рублей. Рост к уровню 2021 года – 40 млрд рублей, - отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр финансов Лира Игтисамова отметила, что налоговые и неналоговые доходы зачислены в сумме 181,3 млрд рублей, с ростом на 15% к уровню 2021 года. Финансовая помощь из федерального бюджета составила более 97 млрд рублей, из них нецелевая помощь – 25 млрд рублей, целевые поступления – 72 млрд рублей. Кроме того, 662 млн рублей поступило от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Из федерального центра дополнительно привлечено более 20 млрд рублей. В 2022 году республикой был получен инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 7,4 млрд рублей, средства которого направлены на реализацию проектов «Комплексная жилая застройка «Южные ворота» г. Уфа» и «Комплексное развитие территории ГО г. Нефтекамск.