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Экономика
Вчера, 15:29

В Индии покажут продукцию из Башкирии

Предприятия республики пригласили принять участие в бизнес-миссии в Индии.

В Индии покажут продукцию из Башкирии
В Индии покажут продукцию из Башкирии

28 и 29 марта в Индии состоится деловая миссия российских производителей в области высоких технологий. Принять участие в ней пригласили предприятия Башкирии, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

 – Индия входит в топ 10 стран-контрагентов Башкортостана и, учитывая тесное сотрудничество на государственном уровне, является перспективным рынком экспорта услуг и продукции для предприятий нашей республики, – приводит слова Болычевой пресс-служба правительства РБ.

В рамках бизнес-миссии будет организована деловая программа с госструктур. Также запланированы встречи с индийскими предпринимателями, которым интересно сотрудничество с Россией.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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