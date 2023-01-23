В Индии покажут продукцию из Башкирии

28 и 29 марта в Индии состоится деловая миссия российских производителей в области высоких технологий. Принять участие в ней пригласили предприятия Башкирии, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

– Индия входит в топ 10 стран-контрагентов Башкортостана и, учитывая тесное сотрудничество на государственном уровне, является перспективным рынком экспорта услуг и продукции для предприятий нашей республики, – приводит слова Болычевой пресс-служба правительства РБ.

В рамках бизнес-миссии будет организована деловая программа с госструктур. Также запланированы встречи с индийскими предпринимателями, которым интересно сотрудничество с Россией.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.