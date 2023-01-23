Обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ с возмещенной недвижимости

Вместе с тем отмечается, что реализация данного законопроекта во многом будет зависеть от решения региональных властей. «Предлагаемая налоговая льгота должна применяться в случае получения соответствующего возмещения, установленного законом субъекта Российской Федерации, при условии отсутствия у участника долевого строительства права на возмещение, предусмотренного Федеральным законом. В связи с чем полагаем необходимым проработать указанный вопрос с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, поскольку доходы от НДФЛ являются одним из основных источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», - говорится в заключении правительства РФ.

Сейчас законопроект разослан по регионам страны, свое заключение о нем депутаты на местах - в том числе и в Башкирии, должны представить в срок до 17 февраля 2023 года. В случае принятия закона в статью 217 части второй Налогового кодекса будут внесены соответствующие изменения. Сейчас в Башкирии насчитывается порядка 30 недостроенных домов с обманутыми дольщиками.

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