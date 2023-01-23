-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 10:49

Обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ с возмещенной недвижимости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который освобождает обманутых дольщиков от уплаты налога с возмещенной недвижимости. Об этом сообщает официальный сайт парламентариев страны.

Обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ с возмещенной недвижимости
Обманутых дольщиков могут освободить от НДФЛ с возмещенной недвижимости

Вместе с тем отмечается, что реализация данного законопроекта во многом будет зависеть от решения региональных властей. «Предлагаемая налоговая льгота должна применяться в случае получения соответствующего возмещения, установленного законом субъекта Российской Федерации, при условии отсутствия у участника долевого строительства права на возмещение, предусмотренного Федеральным законом. В связи с чем полагаем необходимым проработать указанный вопрос с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, поскольку доходы от НДФЛ являются одним из основных источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», - говорится в заключении правительства РФ.

Сейчас законопроект разослан по регионам страны, свое заключение о нем депутаты на местах - в том числе и в Башкирии, должны представить в срок до 17 февраля 2023 года. В случае принятия закона в статью 217 части второй Налогового кодекса будут внесены соответствующие изменения. Сейчас в Башкирии насчитывается порядка 30 недостроенных домов с обманутыми дольщиками.

Фото: из открытых источников.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика