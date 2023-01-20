В Башкирии внедрят онлайн калькулятор от «Смартеки»

Практика рекомендована Агентством стратегических инициатив (АСИ) и позволит застройщикам самостоятельно рассчитать количество проверок и выбрать режим взаимодействия с госкомитетом. Это может быть самообследование в режиме онлайн, очная проверка на этапах строительства, итоговая проверка по завершении возведения здания.

- Внедрение онлайн калькулятора обеспечит открытость, прозрачность деятельности госкомитета для поднадзорных субъектов. Объективность действий надзорного органа будет подкреплена четкими критериями. В то же время с его внедрением мы ожидаем снижения числа проверок. Результатом своевременного и грамотного консультирования в ходе строительства будет подписание заключения о соответствии построенного объекта с первого раза, - отметил глава надзорного ведомства Артур Давлетшин.

Добавим, что представители бизнеса в формате обратной связи предложили также проводить совместные встречи с общественной организацией предпринимателей «Опора России» и внедрить еще одну практику - цифровые паспорта объектов капитального строительства.

Напомним, что «Смартека» - это сервис поиска лучших региональных практик, он создан по поручению президента страны.