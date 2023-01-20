В Башкирии в сотрудничестве с «Амкодором» построят ещё один завод

Предприятие «Амкодор-Эластомер» специализируется на изготовлении резинотехнических изделий - уплотнителей, профилей, шлангов и рукавов низкого давления для машиностроения. Продукция поставляется в Россию, Казахстан и Узбекистан. Радий Хабиров обсудил с руководством предприятия перспективы поставок химической продукции для нужд завода.

В городе Дзержинске Радий Хабиров посетил площадку «Амкодора» по выпуску сельхозтехники – предприятие «Элезер». Здесь производят более 40 моделей и модификаций оборудования для очистки и сортировки зерна, почвообрабатывающие агрегаты и машины для кормозаготовки. Напомним, что в минувшем году началось строительство завода по выпуску сельхозтехники холдинга «Амкодор» в Уфимском районе. По словам председателя совета директоров холдинга Александра Шакутина, строительные работы уже завершаются, в марте начнется монтаж оборудования.

Радий Хабиров также посетил предприятие «Салео», где выпускают гидравлические узлы и агрегаты. Это насосы, клапаны, рукава высокого давления, гидроцилиндры и распределители для сельскохозяйственной, лесной и коммунальной техники.

– В Беларуси очень высокие и разноплановые машиностроительные компетенции. Здесь все делают сами – от простейших резиновых прокладок до готовых агрегатов. Мы неплохо выстраиваем партнерство с компанией «Амкодор». По сути, за год мы построим новый завод по выпуску обрабатывающего оборудования, который будет производить востребованную продукцию для сельского хозяйства. Ведем переговоры по строительству еще одного предприятия для обслуживания техники, – отметил по итогам визита на предприятия Радий Хабиров.

Фото с сайта главы РБ.